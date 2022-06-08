台北市朝2050淨零排放前進，市府草擬《台北市淨零排放管理自治條例》送議會審查，法案規範建築物「廣告之照明」應於0時起熄燈6小時，有議員質疑廣告定義不清，徒增夜間營業小店困擾，也影響首都夜間經濟價值，加上目前未訂罰則，對店家毫無強制性，僅有宣示意義，該條文最終遭法規委員會暫擱，將擇日再議。

修正前的《淨零排放管理自治條例》草案第13條，要求「本市建築物裝飾燈及廣告之照明，於夜間0時至上午6時應關閉。但經市政府公告之地標建築物，不在此限。」廣告物認定將依《台北市廣告物管理自治條例》，為宣傳或行銷目的而以文字、圖畫、符號、標誌或其他方式表示者。

環保局解釋，建築物不分商辦或住宅，只要裝有非實際照明的裝飾燈，都必須納入管制，路燈因涉及夜間安全將會保留，地標建築物如101大樓，若符合黃金級綠建築或溫室氣體減量表現優秀者，經申請核准後仍可點燈，該法條並非要將所有廣告、燈具都消滅，且目前也沒有罰則。

議員秦慧珠今在法規委員會上質疑，既然要特許部分企業大樓就須訂出申請標準，但現在既無標準又沒罰則，反倒讓條文淪為裝飾用，屆時不會有人要理你，倘若店家0時後堅持亮燈該如何，「是要打電話去罵一頓，還是切斷電源、敲破燈泡？」

議員周威佑批評，市府說要規範廣告照明，卻沒給出明確定義，雖然條文內寫說會依照廣告物管理自治條例的廣告定義，這些「店家招牌」通通都是廣告，且這項條文寫法上是具強制性，卻未訂罰則，他認為若只有宣示意義不如不寫，或改強制規定，若要訂出罰則也須說清楚廣告的定義。

議員王鴻薇也附和，若依照建管處的店家招牌定義，那超商招牌、小Pub也都不能開燈，很多小生意也都不要做了，她認同立法精神是在節能減碳，但不能讓小店家無所適從，且身為一般女性市民，她也不希望超商晚上黑漆漆，會讓夜歸民眾心生恐懼。

對此，環保局說，目前尚未將一般商店招牌視為廣告範疇，主要是針對在快速道路、十字路口的大型看板，但既然議員有疑慮，未來將調整條文內容，檢視是否有過度擾民及增列罰則的可能，讓法令更具可行性。法規會主席、市議員王浩也裁示草案第13條暫擱，擇期再審。

另外，秦慧珠也說，台北是台灣最繁華城市，必須重視夜間經濟，若夜間都烏漆抹黑，只有超商、酒館在亮，對首都來說不見得是好事，將來觀光客也無法享受北市的夜景，建議將關燈時間從0時恢復成原訂的凌晨1時，並考慮分區分時段的可能行，如信義計畫區不受此限，但一般住宅區就要。

環保局則強調，這只是規範凌晨時段，基本上不會妨礙北市經濟，如果觀光客真的有凌晨以後的活動，通常會在大樓內進行，不太可能出來逛馬路、看夜景，基於城市長久的節能減碳，該規範還是有必要性。