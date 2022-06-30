賴坤成爭選台東縣長怨被當空氣 劉櫂豪：推最強人選才是負責任

前立委賴坤成有意爭取民進黨提名參選台東縣長，但受訪時卻抱怨說「自己像哈巴狗、被當空氣！」對此，民進黨立委劉櫂豪今（30日）在立院受訪時表示，不會有人把誰當成空氣，推出最強、最適當的人選來參選台東縣長，這才是負責任的態度，他也強調，若最後由他代表參選台東縣長，也會扮演好領頭羊角色，選對會徵召就全力以赴。

劉櫂豪表示，每一位代表民進黨在各行各業、每個角落努力付出都非常重要，不會有人把誰當成空氣，台東縣長人選由黨內徵召決定，選對會一定會評估，依據民調、各種狀況作出完整評估，推出最有勝選機會的人選。推出最強、最適當的人選來參選台東縣長，這才是負責任的態度。

他強調，會來支持配合選對會最後的決定，若最後由他出線，一定會秉持過去10多年來在台東縣努力經營的方向、原則，提供台東縣民眾最好的選擇。

媒體追問因人選問題，是否會造成黨內分裂？劉櫂豪回應說，徵召過程中有不同想法、不同意見，民進黨就是民主開放的政黨，相信未來人選確定後，大家會團結一致為台灣、為台東共同努力，若由他代表參選台東縣長，也會積極扮演做好領頭羊的角色，團結各方力量打贏這場選戰。

劉櫂豪表示，選舉並非這幾個月，過去10多年來就算在不同職務上，也走遍台東每一個角落，努力付出心力，是用過去10多年努力來準備這場選舉，若選對會徵召就全力以赴。