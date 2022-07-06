民進黨今提名花蓮、台東、嘉義市及彰化縣長參選人，其中兩位任職總統府、兩位現任立委，被問到是否辭職參選？民進黨祕書長林錫耀表示，是否帶職參選，必須考量全黨選舉策略，不是個別候選人的問題。

今四位縣市長參選人分別是彰化縣長立委黃秀芳、嘉義市長總統府副祕書長李俊俋、花蓮縣長總統府言人Kolas Yotaka、台東縣長立委劉櫂豪。

林錫耀指出，政黨提名候選人，基於行政機關基於行政中立考量，原則都會儘速請辭參選，這是第一個基本原則，例如沈慧虹、林智堅沒有其他考慮。兩位在總統府服務理所當然。

至於現任立委，他說，到底有沒有帶職參選，這個問題幾十年來不必多做解釋，要不要辭職是選舉策略的問題，國民黨、民眾黨提名者也有現任立委，哪一黨或哪一任要不要辭職，必須考慮的是全黨選舉策略，以及個別選舉考量。簡單講，黨會有整體思考，不是個別候選人的問題。

至於積極爭取參選台東縣長的前立委賴坤成，質疑當年國民黨黃健庭參選台東縣長時，劉櫂豪也要求黃要辭立委，並指劉不需要他輔選？

劉櫂豪表示，承擔是候選人的責任，義無反顧做好領頭羊角色，他會尋求最大誠意尋求最大團結。