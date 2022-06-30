大陸觀察者網報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友6月30日在微博發文稱，大陸取消通信行程卡的「星號」標記，既不是新冠防控措施的放鬆，也不意味著動態清零政策的放棄。相關部門調整防控措施，是根據全球新冠疫情新形勢、中國新冠疫情新形勢以及防控工作情況，進一步完善和優化某些具體防控措施。

吳尊友表示，取消「星號」標記，不會因此造成新冠傳播風險的增加；對於促進人員流動、活躍經濟發展，將起到積極推動作用；有利於《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》主要措施的落實；也不再為那些可能出現的過度防疫，甚至讓防疫「壓倒一切」的做法，提供任何藉口。

據報導，大陸工信部6月29日下午宣布，取消通信行程卡的「星號」標記，以支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展、方便廣大用戶出行。這是繼衛健委28日公布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》中將入境者和密接者的隔離時間從「14＋7」縮短為「7＋3」天，又一個新冠防控具體措施的優化調整。

吳尊友逐一釋疑稱，1. 怎麼理解這些防控措施的調整？相關部門調整防控措施，是根據全球新冠疫情新形勢、中國新冠疫情新形勢以及防控工作情況，進一步完善和優化某些具體防控措施。這是符合科學防控原則，符合國情，切合當前新冠防控的實際需要，是精準實施防控策略措施的具體表現。

2. 取消「星號」標記是否會帶來新冠流行風險？通信行程卡的「星號」標記，表示智慧手機用戶此前14天內，到訪過當時存在中風險或高風險地區的某個城市或某些城市，並不表示用戶實際到訪過這些中高風險地區。標記僅作為出行提示，不關聯用戶個人的健康狀況。取消「星號」標記，不會因此造成新冠傳播風險的增加。

3. 取消「星號」是否意味著正在隔離的人要取消隔離？「星號」標記與隔離是兩個不同的概念，兩者之間沒有必然的聯繫。對境內人員採取的隔離，主要是對密切接觸者採取的防止疫情有可能傳播擴散的一項預防措施。取消「星號」標記，與正在隔離的密切接觸者是否終止隔離措施，沒有任何關係。

4. 取消「星號」給社會和民眾帶來什麼積極影響？是落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」明確要求的具體體現，有利於真正把疫情防控和經濟社會發展統籌起。取消「星號」標記，對於促進人員流動、活躍經濟發展，將起到積極推動作用。