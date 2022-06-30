證交所統計，40 歲以下的投資人開戶數，今年與去年同期相比高出 1 倍，年輕投資族群比例大幅提升，台新銀行看準年輕投資族大增，攜手台新證券與Richart數位帳戶推出全新信用卡「台新旺卡」，除了針對理財族群外，同時提供餐飲、購物消費回饋最高15％的優惠。滿足民眾善用數位金融的需求，也專為投資族設計的台新旺卡。

從6月30日起到8月31日止，民眾新開立台新證券證券帳戶，並透過台新證券下單，可立即享受台新證券台股手續費折扣及7-11商品卡NT100元，若是完成指定任務，民眾還可再抽Macbook Pro。台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新旺卡結合台新證券、Richart數位金融帳戶推出分級加碼活動，凡是綁定Richart帳戶為台新證券交割帳戶，除了可獲得更完善的投資理財服務外，民眾還可享有刷卡消費回饋一舉數得。

蘇育徵進一步說明，台新旺卡分級活動更針對不同客群分為新手玩家、進階玩家、高階玩家，其中新手玩家只要於台新證券每月預約買零股NT3000元，或前月於台新證券交易達NT30萬元，就可享國內最高2.5％及國外最高4％消費回饋，全臺餐廳和咖啡(LOUISA COFFEE、cama café、星巴克門市等)消費還享最高7％回饋。

如果是資深的投資民眾，前月於台新證券交易金額達NT300萬元，即可成為高階玩家，加計不限通路與餐廳咖啡消費，搭配使用台新旺卡(世界商務卡)最高可達15％回饋。除了股市外，亦可進行其他穩定投資用途，使用台新旺卡扣繳臺幣定期定額基金，保險分期0利率服務，民眾不用再擔心錯過最佳投資時機。

蘇育徵補充，台新旺卡除了上述回饋外，持卡消費達檻還享旅平險、居家清潔服務、市區停車等適合商務旅客的專屬權益優惠；今年7月到9月台新銀行信用卡新戶在台新銀行官網申辦台新旺卡，完成核卡後不限金額任刷5筆，享MOS摩斯漢堡 NT500元禮券、刷卡金NT400元或是行李箱等首刷好禮6選1。