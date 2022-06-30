雲林縣2男子搶奪女移工還至廟宇行竊，檢方聲押獲准。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣詹姓、丁姓男子因缺錢花用，本月27日騎機車在元長鄉伺機行搶，見1女子騎電動機車落單，尾隨其後將女子推倒，搶奪背包得手1000餘元與手機等財物，覺得還不夠花用，又跨縣到南投縣1家廟宇竊取香油錢，虎尾警分局以車追人至南投逮人，依搶奪、竊盜等罪嫌送辦，30日雲林地檢署認為2人有再犯之虞，向法院聲押獲准。

詹姓、丁姓2男子因缺錢購買毒品，本月27日共騎乘1輛機車，在元長鄉四處遊蕩準備行搶，見1名外籍女子單獨騎電動機車，尾隨其後確定沒有同伴後，突然靠近將女子推倒，再動手搶走背包，得手1500元與手機等財物。

2嫌見贓款僅1500元，覺得不夠花費，騎機車往土庫、虎尾、林內等鄉鎮繼續找人下手，但沒有適當對象，最後騎到南投縣1家廟宇，把歪腦筋指向香油錢，2人利用釣魚線、粘板等工具，竊得5、600元香油錢後離去。

虎尾警分局獲報後，立即組成專案小組，調閱案發現場與沿途監視器影帶，以車追人發現2嫌前往南投縣，專案小組跨縣追查，在南投縣1處產業道路攔截2人，起出贓款2000餘元、竊取香油錢工具，以及毒品與吸毒工具。

專案人員表示，2嫌均50餘歲，有毒品、搶奪等前科，屢次犯案不見悔改，偵訊後將2嫌依搶奪、竊盜、違反毒品防制條例罪嫌，移送雲林地檢署複訊，檢察官認為2人有再犯之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。