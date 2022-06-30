富宇地產（4907）今（30）日召開股東會，通過每股配息1.3元。富宇總經理鍾堯明表示，今年房市基本面依舊看好，但營建成本持續上漲、缺工缺料依舊，加上房市有貨幣緊縮、打房政策及市場超額供給等變數，預計今年房市呈現「量平價緩漲」態勢。

富宇地產去年在南投草屯「上景」完工交屋，以及餘屋銷售帶動下，營收14.9億元，稅後淨利2億元，年增46.23%，EPS達1.75元。

2022年預計有台中大雅區、總銷1.6億元的「楓采新墅」完工入帳；2023年預計有台中沙鹿區、總銷9.3億元的「凡爾賽」，與總銷28億元、彰化和美的「世紀美」完工入帳。

富宇地產2022年分別推出台中「大悅」與新竹「明星樂」兩案，陸續於上半年進場；其中，「大悅」基地位於清水區市中心中興北街，規劃兩房24坪、三房34坪、四房68坪，每坪開價32-36萬元，總銷約8.5億元的純住家，是此區少見、由豪宅建築團隊擘劃的星級飯店宅。

此外，新竹「明星樂」基地位於明新十街上，規劃26-34坪、2-3房，每坪開價41-44萬元，總銷約15億元，空間設計講究高坪效與大通風舒適採光，明新科大生活圈機能完善。

自去年起全台房市價量皆漲，富宇憑藉精準購地策略，以及貼近市場需求的設計規劃，法人分析，台中「大悅」銷售至今已突破7成；而新竹近年受房市「缺貨潮」籠罩，加上「明星樂」本身擁有的區域地段優勢，推估該案銷售穩坐8成。