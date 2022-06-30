彰化縣1名28歲柯姓男子，跑到彰化某高中女廁安裝攝影設備，偷拍女學生如廁畫面，事後被該校老師發現並報警，警方循線逮捕到柯男，深入調查後共有11師生受害，而柯男並非首次犯案，先前就曾在彰化多家超商以相同手法偷拍，彰化地院近日審結，依成年人故意對少年犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑6月。

警檢調閱相關監視器時發現柯男犯案手法熟練，利用晚間８點天色昏暗時，直接騎乘機車到校門口，大搖大擺進入女廁，在廁所內垃圾桶底部鑽孔，並安裝運動攝影機與行動電源，利用此方法拍攝學校女師生如廁畫面，檢警調查時發現，共有9位未成年學生以及2位老師被偷拍。

派決書指出，該校老師如廁察覺有異，趕緊通報教官有人偷拍，循線線柯男設置的竊錄工具，包括行動電源、充電線、攝影機等設備，隨即通報警方處裡，警方在調閱監視器畫面時，發現柯男涉有重嫌，隨即前往柯男住處搜索，查扣電腦、硬碟、微型攝錄器，及當時穿著的外套及長褲等證物。

而柯男在2017年間，也曾在便利超商以相同手法竊錄女子如廁畫面，還不只一家超商，都被店員發現後報警處理，期間共有3名女子受害，警方也在柯男住處找到HD3針孔攝影機、記憶卡、光碟等證據，事後均達成和解，沒想到相隔5年再度犯案。

法官審酌，認為被告逞一己私慾，罔顧他人隱私，不但造成被害人精神上的痛苦，也間接影響校園安全，帶給學校師生恐懼與不安，犯罪情節不輕，考量其自述有精神方面疾病，目前進行心理諮商治療中，另外與其中4名被害人達成和解，因此量處其刑。