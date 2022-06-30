大陸工信部29日宣佈即日起取消通信大數據行程卡上的，「星號」標記之後，引發旅行效應。隨後旅行平台上機票、火車票、酒店搜索量大漲。據中新網引述去哪兒平臺資料顯示，從消息發佈半小時後，平臺上國際機票暫態搜索量翻倍，達到近2年以來該平臺國際機票搜索量的最高峰。

具體數據來看，該平臺的機票搜索量在30分鐘內上升60％，飯店搜索量翻一倍，火車票搜索量上漲也最多達到1.5倍之多。

尤其暑假將至，據途牛旅遊網發佈的《2022暑期出遊趨勢預測》顯示，今年暑假，隨著跨省遊「熔斷」機制的調整以及在親子度假、畢業旅行等出遊需求下，旅遊市場呈現較為快速的復甦態勢。從端午假期之後，長線遊、跟團遊等也迎來了一波預訂熱潮。

在雲南一家旅行社工作的王思思（化名）對暑期遊熱潮深有體會，表示最近來預定跟團遊的人多了五、六倍，幾乎每天都加班到凌晨三點，明顯感覺到，前來諮詢的遊客從6月18日後就漸漸多了起來，其中大部分是家庭出遊。