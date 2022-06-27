民航局今（27）日表示，因油價持續上漲，國內線機票預計本月30日起調漲，業者已經通知逾7萬名已購票旅客補差額。離島居民則不受影響，持續由政府補貼機票差額。

民航局表示，油耗是航空業最重要的成本之一，機票價格也易因油價波動而調整。民航局於2014年全面調整國內線各航線費率時，亦同時訂定因應油價變動調整機制：當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應運價。8年來，包括此次國內線機票票價已有6次因達到調整門檻而調整，分別是2015年3月、2015年10月、2020年6月調降，2021年7月、2022年4月、2022年6月調漲。

民航局表示，依據「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」第4點規定，機票於有效期限內，航空公司調整全額客運票價並經民航主管機關備查者，航空公司與乘客雙方均同意照調整前後機票票面價差額多退少補，持優待票者亦同。

民航局表示，票價調整與旅客權益直接相關，且此次調整距上次調整僅2個月，民航局因此要求航空公司，應向旅客充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，提醒旅客務必確認航空公司收取的差價是否正確。