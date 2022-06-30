全國教師工會總聯合會30日在行政院門口舉牌抗議，要求軍公教員工待遇審議應制度化，並以行動劇方式，諷刺政府不在乎軍公教的薪資制度和生活尊嚴。（羅永銘攝）

民進黨政府對軍公教薪資還有勞退基金方面政策，始終為人詬病，全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今(30)日前往行政院前抗議並表示，領取勞保的勞工，在物價指數成長達5％時，應依成長率調整；退休軍公教在物價指數成長達5％時，也要調整退休金，「那職軍公教呢？政府何時才能讓軍公教薪資調整制度化？」

全教總指出，今年年初，部分年度退休的勞工因為物價指數成長超過5％而調漲勞保退休金；而退休軍公教則修法明定物價指數成長達5％時要調整退休金。政府對於退休勞工、退休軍公教的晚年生活照顧，可以說已經進入了制度化的保障，最為明確的指標就是物價指數，只要成長超過5％就一定要調整；即便未超過5％，也是可以調整，如今年七月調漲2％的軍公教退休金。政府按照物價指數調整退休金，明確保障退休人員的生活品質，是退休制度的進步。但這種制度化的進步只實現在退休人員，對於在職軍公教卻毫無制度保障可言。

全教總提到，以過去10年來看，物價指數從民國100年的95.15成長到110年的104.32，十年來成長了9.64％，但軍公教的薪資卻只在107年調漲3％、111年調漲4％，總共調整7.12％，跟不上物價指數的漲幅。更不用說，今年五月物價指數來到107.4，等於從100年來漲了12.87％，軍公教薪資調漲大幅落後。退休人員按照物價指數調漲退休金，在職軍公教調薪卻跟不上物價指數，亦即退休金的調漲幅度大於在職薪資。長此以往，退休人員領取的退休金會超過在職人員的薪資，這樣的制度合理嗎？

全教總說明，事實上，退休人員的退休金只是維持基本的生活尊嚴，但在職軍公教的薪資不僅是維持基本生活尊嚴，更是確保職業尊嚴、社會地位的重要手段，也是養兒育女的依據。因此，鄰近主要國家的公教薪資調整是依據民間企業的薪資調漲幅度而定；依據主計總處的數據，民國100年的平均薪資為45961元，民國110年的平均薪資為55792元，10年來成長了21.39％，但軍公教薪資卻只成長了7.12％，成漲幅度只有民間企業平均薪資的1／3而已。這樣的事實突顯的是軍公教的雇主—政府，根本不在乎軍公教的薪資制度和生活尊嚴，以致10年來民間企業的薪資成長可以達到21.39％，但軍公教只只有調漲7.12％。「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，這對長年為國家奉獻心力的軍公教，真是情何以堪。

全教總認為，政府過去一再宣稱，軍公教的調薪已經制度化，但真實情況是根本就沒有制度可言，不僅調薪幅度遠遠落後各種重要的參照經濟數據，連決策過程也是黑箱作業，廣大軍公教完全不知道為何不調薪？或調薪幅度為何是3％、4％，而非參照某項經濟數據。更讓人費解的是，「軍公教員工待遇審議委員會」不過是一個諮詢性質的委員會，但公教團體連一個代表都沒有，政府也不願意讓公教團體代表進入，讓整個軍公教薪資審議徹底黑箱化、神秘化，完全不把廣大軍公教當一回事。

全教總批評，號稱民主進步的民進黨政府，在軍公教薪資審議這一件事情上，完全沿襲過去的威權制度—黑箱、欠缺制度、不讓公教代表參與。全教總不禁要為廣大軍公教發出不平之鳴，更反問：「在職軍公教是三等國民嗎？請政府給個說法！」