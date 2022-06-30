五結鄉長沈德茂表示，今年產量有點供不應求，但為增加農民收入，今（30日）特別在利澤村下褔褔德廟，舉辦「111年五結鄉好事花生行銷發表」，現場讓民眾體驗如何鹽炒料理花生，盼能提高產值，帶動地方產業發展。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年產量有點供不應求，但為增加農民收入，今（30日）特別在利澤村下褔褔德廟，舉辦「111年五結鄉好事花生行銷發表」，現場讓民眾體驗如何鹽炒料理花生，盼能提高產值，帶動地方產業發展。 （五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

五結鄉公所農經課表示，五結鄉土地種植面積約25公頃左右，今年天氣較不穩定，一下豪雨、一下大太陽，導致花生產量減少近3成，而產量較少、肥料及資材漲價，成本遂增加，故生土豆價格每斤漲10至20元左右，每斤售價約80至90元。 （五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉的沙地含有豐富的礦物質，在淡淡鹹味海風吹拂下，種植出來的花生味香濃、軟硬適中，地方上稱為「沙仁」土豆，因近期天氣不穩，產量較去年少近3成；五結鄉公所特在今（30日）舉辦「111年五結鄉好事花生行銷發表」，藉以行銷推廣地方農產，增加農民收益。

五結鄉靠海的三個村落，季新村、利澤村及成興村，位在冬山河沖積的沙崙沙地，含有豐富礦物質，在淡淡鹹味海風吹拂下，沙地土質種出來的花生香味濃、軟硬適中，軟的不會太鬆垮、硬的不會太堅硬，地方上稱為「沙仁」土豆，品種主要為9號花生，適合煮湯、蒸煮及鹽炒，吃起來香味十足。

公所農經課表示，五結鄉土地種植面積約25公頃左右，今年天氣較不穩定，一下豪雨、一下大太陽，導致花生產量減少近3成，而產量較少、肥料及資材漲價，成本遂增加，故生土豆價格每斤漲10至20元左右，每斤售價約80至90元。

農經課指出，如欲購買五結鄉的優質花生，可至利澤村利成路沿線農民洽購，或洽五結鄉公所購買，連絡電話：03-9501115。

鄉長沈德茂表示，今年產量有點供不應求，但為增加農民收入，今（30日）特別在利澤村下褔褔德廟，舉辦「111年五結鄉好事花生行銷發表」，現場讓民眾體驗如何鹽炒料理花生，盼能提高產值，帶動地方產業發展。