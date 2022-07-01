國際貨幣基金組織（IMF）6月30日發佈最新資料顯示，今年第1季人民幣在全球外匯存底中的占比為2.88％，較去年第4季的2.79％提升並再創新高、目前位居全球第5位。同時最新數據顯示美元等貨幣占比小幅下滑。以美元來看，今年第1季占比為58.88％，較去年同期的59.43％小降約0.5個百分點。

根據觀察者網引述清華大學國家金融研究院國際金融與經濟研究中心（CIFER）研究員夏廣濤之前表示，在貿易、投資和儲備環節，各國對人民幣的使用需求不斷在增多，讓人民幣占比一路上升超過2％，這被看作是人民幣國際化更進一步的資料表現。

據國際貨幣基金組織最新發布的「官方外匯儲備貨幣構成」（COFER）數據顯示，今年第1季人民幣在全球外匯儲備中的占比為2.88％，較去年第4季繼續上升並續創新高，比起去年同期的2.5％的水準，占比上升了0.38個百分點。

而美元仍是全球第一大儲備貨幣，今年第1季，美元在全球外匯存底占比為58.88％，較去年第4季的58.86％基本持平，但較去年同期的59.43％小幅下滑約0.5個百分點。

另外全球第二大儲備貨幣歐元在今年第1季占比為20.05％，比起上季與去年同期20.58％、20.5％都出現下滑。