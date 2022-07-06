富采投控(3714)6月營收22.71億元，年減30.81%、月減11.16%，因大陸封控，消費性電子供應鏈受到影響，營收表現不如預期，創下掛牌以來單月次低；第二季營收77.80億元，季減8.96%、年減16.9%；上半年營收163.26億元，年增0.51%。

以月營收來看，4月營收尚未受到明顯影響，5月影響最為明顯，6月營收動能原先評估有機會回升，但呈現雙減；富采第二季營收季減近9%，也遜於公司在第一季法說會上預估的持平說法，第二季獲利恐承壓，第二季感測元件、高亮度產品稼動率都受到衝擊。而富采先前也表態，訂單遞延下，第三季營運可望回溫並優於第二季，但第三季要把先前的缺口補回且更往前仍有挑戰，如今第二季呈現倒退。

富采長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動，今年度營運仍有望與去年持平，甚至成長，但都還是要視下半年狀況。

法人投資建議維持區間操作，目標價給予67元。不過外資、投信連日站賣超，富采周三股價盤中持續大跌6%，持續破底。

富采日前敲定私募現增股價格為51.82元，以其發行7000萬股的規模計算，可望募集36.27億元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)力挺參與認購，持股分別達17.31%、0.49%，資金到位之後，子公司晶電擴產吃下定心丸，在Micro LED的投資行動正式邁入實際步伐。