美國昨日公布消費者支出成長減緩，道瓊工業指數應聲下挫253點，那指、費半指數同步下滑超過1%，拖累台股表現，昨日重挫414點後，今日賣壓持續出籠，終場重挫482.65點，指標股台積電重挫4.73%，下跌22.5元收在453.5元。

權值股一片慘綠，台積電收453.5元再破底，聯電大跌2.81%收在38.05元，鴻海下跌2.75%收106元，貨櫃三雄開高走低，長榮、陽明、萬海跌幅超過5%。

台股上半年累計大跌3393點，外資累計賣超9425億元，較去年全年倍增。法人表示，短線仍未見落底跡象，預期台股維持弱勢格局。

美股4大指數走跌，道瓊工業指數下跌253.88點或0.82%，以30775.43點作收，標準普爾500指數下滑33.45點或0.88%，收3785.38點；科技股那斯達克指數挫跌149.16點或1.33%，收11028.73點，費城半導體指數下跌27.73點或1.07%，收2556.25點。