中央流行疫情指揮中心今天下午公布圖卡指出，國內5到11歲兒童接種率75.1％是「世界第一」，高於美國、日本、加拿大，但新加坡官方數據顯示，該年齡層接種率已達8成，遭質疑是「假消息」。指揮中心傍晚緊急更正圖卡，並說明「5到11歲兒童疫苗接種率台灣僅次於新加坡」。

指揮中心今天下午特地秀出4張圖卡，分別強調「5到11歲兒童疫苗接種率世界第一」「抗病毒藥物投藥率世界第一」「染疫死亡率處於最低程度」「超額死亡世界第二低」；其中針5到11歲兒童疫苗接種率，指揮中心表示「台灣75.1％全球第一」，高於美國36.5％、日本18.5％、加拿大56.1％。

但媒體人黃揚明在臉書發文表示「今天指揮中心公布一張5~11歲的接種率哏圖，台灣是第一劑接種率75.1％。但是，新加坡官方數據顯示，該國5~11歲族群至少接種一劑的比例已達80％，完整接種2劑的也已達74％。雖然世界第2高也已經很厲害，但不要拿數據騙人喔！」

指揮中心傍晚緊急更正圖卡，並說明「經資料更新，5-11歲兒童疫苗接種率台灣僅次於新加坡。」指揮中心發言人莊人祥說明，同仁昨天更新各國截至6月底的接種資料，因為需要一個個到各國網頁找資料，可能當初沒有找到新加坡，現已更正。