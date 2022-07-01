國民黨主席朱立倫之前在提名桃園市長人選時，被爆出曾嗆有意參選的前台北市議員羅智強要「魚死網破」，不過，兩人6月底在資深媒體人趙少康的邀約下共進晚餐。羅今(1日)也在臉書證實此事，並透露很感謝二位前輩，關心他的下一步計畫，也有很多鼓勵期許，「2022年，與其說是『自己』有什麼計畫，不如說，我想當一個幫助別人實踐理想的配角」。

對此，資深媒體人黃揚明今（1）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，在這場會面之前，羅智強和朱立倫其實已經破冰了，朱立倫一度開出一個尚未定案的縣市希望羅智強去選，只是羅智強說不行，因為一旦接受會被罵翻。而羅智強也預定要去全國行腳，朱立倫也看到這點，要把戰力化為藍軍戰力。

黃揚明直言，至於桃園民調，林智堅29％、張善政27％，顯示羅智強的後遺症還在，有些藍營支持者還在不爽朱立倫。所以如果羅智強能和張善政合流，對張善政的選情才能根本加分。因為羅智強被認為是被逼離桃園的政壇落魄浪人，可是羅智強又有空戰戰力，這是張善政最缺乏的。黃揚明強調，張善政的組織戰可以靠議長和在地立委、議員，但空戰要靠羅智強。