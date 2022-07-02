儘管美國製造業成長趨緩，導致美股今天多數時間遇壓，但投資人期待下半年會有所改善，尾盤扭轉頹勢翻紅作收。
道瓊工業指數終場上漲321.83點，或1.05%，收在31097.26點。
標準普爾500指數上漲39.95點，或1.06%，收在3825.33點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲99.10點，或0.90%，收在11127.84點。
費城半導體指數下跌97.795點，或3.83%，收在2458.456點。（譯者：徐睿承）1110702
儘管美國製造業成長趨緩，導致美股今天多數時間遇壓，但投資人期待下半年會有所改善，尾盤扭轉頹勢翻紅作收。
道瓊工業指數終場上漲321.83點，或1.05%，收在31097.26點。
標準普爾500指數上漲39.95點，或1.06%，收在3825.33點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲99.10點，或0.90%，收在11127.84點。
費城半導體指數下跌97.795點，或3.83%，收在2458.456點。（譯者：徐睿承）1110702
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