美國聯邦準備理事會（Fed）暗示若經濟成長受挫，則可能緩和升息步調，交易商隨後買進美股，華爾街股市主要指數今天大幅收高，標普500、那指連續第4個交易日收紅。

道瓊工業指數勁揚346.87點或1.12%，以31384.55點作收。

標準普爾500指數上漲57.54點或1.50%，收3902.62點。

科技股那斯達克指數大漲259.50點或2.28%，收11621.35點。

費城半導體指數勁揚111.77點或4.48%，收2605.88點。（譯者：楊昭彥）1110708