炎夏將至，電費調漲！台電電力粉絲團分享省電好物，吹冷氣同時使用循環扇，可幫助室內空氣對流，提高冷房效果，達到省電的效用。而市面上電扇和循環扇種類多，要怎麼選可看購買目的，如果是想要靠吹風來覺得涼爽可以買電扇，若是想帶動空氣流動則要選循環扇。

台電電力粉絲團昨在臉書發文說，吹冷氣要搭配電風扇還是循環扇呢？其實這樣看大家使用的目的是什麼，如果是想吹風讓人覺得涼爽的話，就要選擇用電扇；如果是想加速是內空氣循環的話，則要選擇循環扇。

台電表示，一般電扇吹出來的風，經過皮膚表面以後，會把熱量帶走，所以會讓人感覺到涼爽，而循環扇吹的風和電扇不同，循環扇的風為螺旋柱狀，且更為集中，因此吹起來可能會覺得太強，而不太舒服，因為它的主要用途是帶動室內空氣流通。

台電指出，循環扇是冷氣、除濕機與暖氣的神隊友，一年四季都可以使用。冷氣搭配循環扇一起使用，可幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電，就算是將冷氣設定26至28度，只要搭配使用也能很快覺得涼爽。