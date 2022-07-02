內政部空中勤務總隊今年獲得推薦，代表內政部角逐有「廉政界奧斯卡獎項」之稱的「透明晶質獎」，昨（1）日法務部廉政署副署長馮成率員至駐地評核，在人員帶領下檢視檢視任務整備、直升機維護保養等各項流程。

馮成昨偕同3名外聘委員至空中勤務總隊台中駐地，並由空勤總隊總隊長井延淵帶領各級主管接受實地評核。此次評核項目包含首長決心與持續作為、資訊與行政透明、風險防制與課責、廉政成效的展現、廉能創新與擴散等五大主題。

外聘委員除了現場聆聽空勤總隊簡報、檢視書面資料，也由駐地人員導覽飛行員任務整備、黑鷹暨海豚直升機維保、航材儲存等各項流程。

空勤總隊指出，無論在採購業務、人才甄選，或是駐地興修工程，都採公開透明態度，積極提升飛機自維能量、落實商維履約督導、協調三軍資源共享，並突破航材籌補採購困境。

空勤總隊強調，採取的各項措施就是要避免廠商壟斷，也維持品質，促進飛安安全，目前大幅節省公帑達93億餘元，廉政治理成效卓著。

井延淵說，空勤總隊擔負全民安全的空中守護機關，當人民生命發生危難之際，或社會遭遇重大意外事件時，只要天候、環境許可，機組同仁總分秒必爭並義不容辭地飛至現場執行任務，至今已成功救援7660人。