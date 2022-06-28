大陸著名相聲社團德雲社的旗下成員陳霄華近日被指全身赤裸進入鄰居家中，涉嫌性侵女住戶未遂並被警方刑事拘留。德雲社隨即發布聲明辭退陳霄華，但大陸官媒人民網則發文狠批，表示德雲社旗下不時出現問題藝人，「德雲社真得好好自我檢視了」。

根據香港01報導，近日北京一名女子發文稱，25日清晨5時多一位全身赤裸的陌生男子闖進自家睡房。據警方通報，涉案男子酒後在租屋處電梯口脫光衣服，乘電梯上樓，進入5樓未鎖門的某住戶睡房內，將正在休息的女住戶驚醒。目前男子已被刑事拘留。

隨後德雲社27日在官方微博聲明，證實涉案男子為旗下成員陳霄華，並表示已做出辭退決定，強調違反法律法規、社會公德、藝人藝德的任何行為絕不姑息，向受害人誠懇致歉，會繼續配合警方的相關協助調查工作、對受害人安撫工作，並進一步對旗下藝人進行藝德宣傳教育。

但大陸官媒人民網也在同日發文狠批德雲社，指出無論是否第一時間辭退陳霄華，都「切除」不了德雲社的標籤，且陳霄華是郭德綱的入門弟子，更指其微博曾稱：「風雨數載幸相遇，今得償所願，拜入郭門，必守初心，愛相聲，受師命，遵教誨，且行且珍惜。」現在看來更像是笑話。

該篇文章更稱，不得不追問，德雲社在管教陳霄華上是否存在失職行為？平時是否缺乏應有的教育？最後表示「德雲社真得好好自我檢視了」。