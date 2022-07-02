Tiffany Elsa Peretti Bean design 鏈墜，3萬5500元。（TIFFANY ＆ CO.提供）

第33屆金曲獎睽違多年來到高雄，睽違17年移師高雄舉行，雖然由於疫情關係，部分入圍者確診無法出席，但仍舊星光熠熠，首先踏上紅毯上的此次紅毯主持人YELLOW黃宣與陳明珠，接下來登場的則是典禮主持人羅時豐，他以白色線條點綴的華麗西裝穿出帥氣優雅的氣質。

「國民姑丈」羅時豐打頭陣登上紅毯，他以台灣設計師「針織女王」潘怡良量身定做的西裝現身，西裝外套上白色線條，呈現出宛若大理石般的質地，營造出豐富多變的視覺感，另外胸前則搭配Tiffany Elsa Peretti Bean design 鏈墜，銀色豆子的設計為簡潔俐落的造型，塑造出個亮點。

另外，準金曲歌王黃宣以《BEANSTALK》入圍本屆「最佳華語男歌手獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」等3項大獎，在紅毯上他延續過往的前衛搞怪風格，以廓形浮誇、以的黑色全黑造型現身，胸前的薄紗搭配疊穿的銀色珠鍊，十分搶眼，而刻意強調的腰身剪裁，就像在擠壓的時間裡仍保有一份優雅，以及oversize 的開衩長褲該套造型，為其造型師WOOZER與他的造型團隊為其量身設計定制的。