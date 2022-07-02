女星賴慧如演藝事業橫跨唱片和戲劇，有一副好歌喉的她，從歌唱選秀節目《明日之星》打開知名度，近年則積極朝戲劇發展，她接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，深受不少粉絲喜愛，本次第33屆金曲獎以《愛毋是一種罪》入圍最佳台語女歌手獎，紅毯上身穿黑白撞色禮服，斜露肩設計還在胸口處開到腰肩，火辣化身令人想犯罪的存在。

賴慧如坦言頒獎典禮前還是會緊張，但已規劃保養行程，要讓大家看到美美的一面，目標是成為「紅毯5美」。被問到有沒有幸運物，她說本來想帶阿嬤走星光大道，但因為阿嬤手骨折，擔心當天人多推擠會受傷，所以選擇1個人走紅毯，這次的紅毯造型也沒有讓粉絲失望，成功秒殺一片鎂光燈。

今年金曲獎於7月2日在高雄巨蛋舉行，過去金曲獎曾在第12、13、16屆移師高雄，今年第33屆金曲獎第4度將舞台選在熱情的港都，頒獎典禮地點定在台雄巨蛋，希望藉由金曲讓南北藝文領域能夠互相交流；典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐擔任，羅時豐為此苦練身材，金曲視覺影像帥翻全場，星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與客家電視台主持人陳明珠聯手主持。表演嘉賓請來韋禮安及9m88，同時有令人驚喜的跨界組合，包括魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵等三組歌手/樂團的跨組和演出。