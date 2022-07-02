與台股連動密切的費城半導體指數1日續挫3.8%，更慘的是台積電ADR暴跌近6%。7月首日台股指數再崩殺482點，收在14343點，創1年半來新低，投資人擔憂大盤短線仍可能持續探底；對此，專家表示，台股不排除會回測萬四大關，更糟的情況，甚至可能殺到2020年7月28日起漲點13031點。

隨著終端消費需求放緩，半導體出現供過於求的危機，引爆全球晶片股大殺戮，費半指數本周慘跌9.39%，而台股的半導體相關股票權重直逼5成，導致大盤單周也重挫6.27%，在費半與台積電ADR未止跌之前，加權指數仍有向下探底的機會。

工商時報報導，資深證券分析師杜金龍表示，台股在摜破15159點之後，已進入C波修正主跌段，若月KD值掉到15～20左右，或有跌深反彈機會，但不排除月KD出現低檔鈍化，不建議投資人太快搶反彈。

他分析，台股主跌段計至少跌4千點以上，預期這一波下修向萬四叩關，更悲觀情形，不排除回到2020年7月28日起漲點13031點。

凱基投顧董座朱晏民指出，近期台股大幅下修的核心關鍵，是因經濟及產業都出現下行，以及終端需求疲弱和砍單消息頻傳，短線大盤仍有可能續測底，止跌的話留意兩大訊號，一是美國7月公布6月消費者物價指數（CPI）是否回落；二是美台重量級企業宣布降財測時，就差不多落底了。

朱晏民認為，台股這波跌深後，7月中旬有機會展開像樣的反彈，樂觀預期漲個1、2千點是有可能的。