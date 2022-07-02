第33屆金曲獎今（2日）晚在高雄巨蛋盛大登場，擔任頒獎人的女歌手孫盛希，稍早走星光紅毯，配戴貴氣的珠寶項鍊和身穿一襲大地色的長禮服，除了胸前中空，正面還有2處挖空，將女性曲線展露無遺，一登場就成為鎂光燈焦點。
畫面中，孫盛希綁著優雅低馬尾，戴著閃亮亮的耳環和項鍊，禮服更是吸睛，暗橘色的布料上面開了3個洞，將美胸和ㄦ字腰完美露出，火辣的指數破表，也不難看出孫盛希力拚紅毯最美的野心。
第33屆金曲獎今（2日）晚在高雄巨蛋盛大登場，擔任頒獎人的女歌手孫盛希，稍早走星光紅毯，配戴貴氣的珠寶項鍊和身穿一襲大地色的長禮服，除了胸前中空，正面還有2處挖空，將女性曲線展露無遺，一登場就成為鎂光燈焦點。
畫面中，孫盛希綁著優雅低馬尾，戴著閃亮亮的耳環和項鍊，禮服更是吸睛，暗橘色的布料上面開了3個洞，將美胸和ㄦ字腰完美露出，火辣的指數破表，也不難看出孫盛希力拚紅毯最美的野心。
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