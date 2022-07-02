第14屆海峽論壇月中將在廈門舉辦，國民黨大陸部主任林祖嘉今表示，國民黨將循去年第13屆海峽論壇模式，以視訊參加今年論壇活動。至於由哪位副主席代表參與？黨主席朱立倫是否再以預錄影片為開幕式致詞？林說，還在討論中。

除2017年第九屆海峽論壇，國民黨當時由將卸任的黨主席洪秀柱親自率團參與外，其餘各屆慣例上都僅派黨副主席代表率團參與。去年底第13屆海峽論壇，朱立倫雖以預錄影片在開幕式致詞，但論壇活動仍由副主席夏立言代表參與。

林祖嘉表示，因疫情須隔離檢疫因素，這次國民黨仍舊僅以視訊方式參與，人也不會過去廈門，至於由副主席連勝文、夏立言，或朱立倫親自代表參與？朱是否再以預錄影片為開幕式致詞？都還在討論中。

林祖嘉指出，參與海峽論壇是為了和對岸保持溝通，不要像當前民進黨政府一樣與對岸完全斷線。至於藍營內部質疑，參與論壇恐影響年底選舉。林表示，參與論壇是要與對岸多溝通、交流，評估應不會影響年底選情。

林祖嘉說，海峽論壇是民間性質活動，參與是為了台灣穩定發展去交朋友，沒有賣台問題。

2020國民黨前主席江啟臣時代，原本要派前立法院長王金平率團參與海峽論團，但央視節目主持人李紅的「求和說」，最後宣布不以政黨形式參與論壇。

去年海峽論壇前夕，尼加拉瓜片面宣布與我國斷交，也讓朱立倫以預錄影片為論壇開幕式致詞引發質疑。