台北萬豪酒店與S&W Taipei集團旗下高空海鮮餐廳SEA TO SKY首度合作,7月8日至9月4日推出「台北萬豪 X SEA TO SKY聯名住房專案」,讓旅人入住寬敞優雅的天際景觀客房欣賞台北101景致,中午或傍晚到微風信義百貨47樓的SEA TO SKY大啖海鮮,翌日再還能享用豐盛自助式早餐,旅人可在住宿及用餐時都享受高空美景的舒心假期。

台北萬豪酒店的高樓層天際景觀客房。(台北萬豪酒店提供)

SEA TO SKY行政主廚羅偉洲(William Lo)以底蘊深厚的歐陸及法式料理技法見長,本次與台北萬豪酒店攜手合作的聯名專案雙人套餐,以夏季「沁涼蔚藍海洋」為主軸,先以鮮嫩清爽「冰鮮生蠔」及「Mojito莫希朵生醃干貝」做為美味前奏,搭配充滿夏日風情的「南洋香茅馬賽海鮮湯」或「主廚沙拉」。

SEA TO SKY招牌甜點「巨大藍絲絨蛋糕」。(台北萬豪酒店提供)

雙人份主菜提供2種不同選擇,有豪邁澎派碳烤波士頓龍蝦、香煎干貝、嫩煎鮮魚、虎蝦的SEA TO SKY「雙人火烤海鮮盤」,或是有紐約客牛排8oz、碳烤波士頓龍蝦的S&W「雙人美式海陸」。最後的甜點則是SEA TO SKY招牌甜點「巨大藍絲絨蛋糕」,以天然梔子花提煉出的美麗絲絨藍,搭配濃郁奶油乳酪醬蛋糕夾層,藍白相間色彩呈現海洋與天空的廣闊風貌。

「台北萬豪X SEA TO SKY聯名住房專案」,每晚含稅7999元,入住房型為天際景觀客房,入住期間還有免費早餐2客及SEA TO SKY特製雙人午餐或晚餐贈券1張,贈品券兌換期限為7月8日至10月31日,不適用8月4日(七夕)特殊節日,須提前自行向餐廳訂位。此專案可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分,不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費房型升等機制。