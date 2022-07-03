國內疫情嚴峻，疑似重複感染個案也日漸增多，中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，感染Omicron變異株後所得到的自然免疫，其保護力僅56%，重複感染機率較其他變異株高，尤其女性族群、20歲至39歲的年輕人、接種疫苗超過120天者及醫護人員，確診康復後更不可掉以輕心。

陳欣湄在YouTube頻道「健康2.0」表示，根據新英格蘭醫學雜誌刊登的研究資料顯示，感染Alpha、Beta或Delta變異株後所得到的自然免疫，其保護力至少都有85%以上，但感染Omicron變異株後所得到的自然免疫，保護力僅56％，相較之下重複感染的機會較高。

陳欣湄引述歐洲醫學期刊的研究指出，4大族群容易重複感染。第一是女性族群，根據資料統計顯示，女性重複感染新冠肺炎的機率比男性多1.2倍，但確切原因還須等待更多研究指證。

第二是20歲至39歲的年輕人，因年輕人確診後多為輕症或無症狀，康復後心態上會比較放鬆；第三是接種疫苗超過120天的族群；第四則是醫護人員，因每天都會接觸大量確診者，稍稍鬆懈很容易重複感染。若符合上述條件2個以上，即使確診康復也不可掉以輕心。

陳欣湄也提到，根據義大利國家衛生局統計，接種疫苗後90天保護力就會降低約44％，一個月後再降10％，提醒接種疫苗超過3個月且尚未確診的人，一定要多加小心。

至於重複感染定義為何？中央流行疫情指揮中心1日表示，發病1到3個月內，若出現症狀惡化、PCR陽性且Ct值小於27或快篩陽性，即為重複感染；發病3個月以上，符合檢驗陽性條件，也可被視為重複感染。