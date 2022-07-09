台南市9日新增2266例確診，儘管疫情持續下降，但明天仍有10處地點，仍將提供Novavax疫苗免預約接種服務，接種名額將超過2000個。

市府衛生局指出，Novavax疫苗免預約接種服務地點，計有：鹽水區武廟宴會廳、玉井青果市場停車場、東區龍山社區活動中心，以及後壁、麻豆、六甲、大内、山上、南化、龍崎區衛生所，提醒尚未接種第1、2劑（基礎劑）或第3、4劑（第1、2次追加劑）的市民，持健保卡、黃卡前往接種。

衛生局還說，統計直到7月8日，全市累計確診個案人數共27萬5923人，全年齡累計確診百分比為14.90％；已解除隔離25萬8667人，還在隔離1萬7256人。至於疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑的涵蓋率，分別為90.8％、83.8％、1.3％、68.9％、3.1％。其中，5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率84.34％、第2劑23.98％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.12％、第2劑83.67％、追加劑59.55％。