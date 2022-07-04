今年，想帶給都市裡孩子們不一樣的回憶！台北君悅自7月8日至8月31日每週五、六、日攜手昆蟲生態界網紅名師-蝌蚪老師呂軍逸獨家合作推出「蝌蚪老師的藏寶箱」住房專案，於酒店25樓、57坪的外交官套房內獨家打造猶如喜劇電影-博物館驚魂夜Night at the museum場景，堪稱是今夏最狂最吸睛的住房專案。

台北君悅表示，現場展示要價不斐、高1米7的巨型恐龍模型、百萬珍藏恐龍化石以及超過15種昆蟲療寵：雨林蠍、大兜蟲、扁竹節蟲、帝王扁鍬形蟲、宏都拉斯捲毛蜘蛛、馬島蟑螂、巨人馬陸，還有巨雨濱蛙、高冠變色龍、刺蝟、南美蜥、豹紋陸龜、藍舌蜥、角蛙、豹紋守宮及綠鬣蜥等，由專人帶領與孩童近距離互動。

台北君悅同時提供7月18日前的早鳥訂房優惠，每晚4988元＋15.5％起，入住期間一大一小可參與當日下午四點至五點的主題課程，並依訂房人數提供翌日凱菲屋豐盛自助早餐，如有第二位孩童報名需至現場加價1100元＋15.5％，另有驚喜課程小禮，7月15日起週日出遊還能抵用1300元夏日振興補助，顛覆有別以往的度假模式，於信義區打造獨樹一幟的沉浸式生態體驗。

台北君悅總經理陳隆慶表示：即將迎接酒店32周年前夕，今年仍會接續去年停機坪話題熱潮，再推出令旅客耳目一新的活動。費時兩個半月，館內將過去名流匯集的外交官套房重新改造，結合現正熱映的侏儸紀公園電影主題，將蝌蚪老師私人的珍稀收藏搬進房內，在不能出國的暑假期間，讓親子親臨享受獨具風格的城市假期，同時，也讓旅客見證酒店在疫情之下迎戰旅遊市場的成長與蛻變。

搶攻即將上路的國旅補助方案，台北君悅也宣布，即日起於預訂7月15日至12月15日平日(週日至週四)住房，強力加碼回饋1300元住宿優惠金(住宿500元、餐飲500元、Spa 300元)，消費者除可當次抵用住宿500元、Spa 300元優惠，亦可於酒店內任一餐廳選擇套餐或自助餐抵用該筆帳單消費，超值划算。