搶攻國旅補助商機，寒舍艾麗酒店瞄準自行車族，自由行住宿可享最高折抵1300元，更搭配「悠遊國旅補助方案」，7月15日至8月31日加碼推出「艾麗加倍送」住房專案，週日至週四雙人入住精緻客房每晚4999元，不僅可享國旅補助最高的1300元，寒舍艾麗加倍贈送入住期間2600元餐飲抵用金，換算等同雙人精緻客房每人不到550元即可住宿一晚，餐飲抵用金可自由選擇享用La Farfalla義式餐廳、The Terrace大廳酒吧、客房餐飲或是池畔餐點。

為振興國內旅遊，觀光局自7月15日起至12月15日推出「悠遊國旅補助方案」，週日至週四入住參與旅宿名單，每房每晚最高可折抵1300元，在暑假熱浪來襲之際，鼓勵民眾安心出遊享優惠。

寒舍艾麗酒店座落於台北市信義區，七樓戶外游泳池，曾獲得富比士旅遊指南精選的台北最佳戶外泳池，夏季出遊不怕豔陽曬昏，盡情享受高空游池沁涼時光，近距離欣賞台北101與信義區的城市無邊天際的繁華市景，夜晚都會霓虹夜色，在忙碌的都會中享受幸福的奢華度假感。

寒舍艾麗酒店表示，，鎖定政府國旅補助商機，寒舍艾麗酒店凡於官網或電話訂房之住房專案，皆可搭配悠遊國旅補助最高享用的1300元進行折抵，入住房客皆可享受在七樓戶外泳池輕鬆樂游，每房加碼贈送FORTE洗沐系列旅行組35ml乙組。