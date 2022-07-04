遭「翁達瑞」質疑學術不倫 柯志恩7點聲明回擊：不排除提告求償千萬

一名自稱旅美教授的「翁達瑞」1日在臉書指稱，國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」。柯志恩對此發出7點聲明，強調「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」，不排除依法提告，並求償1千萬元。而今(4日)國民黨則是委託律師於下午4時前往台北地檢署告發此臉書粉專。

柯志恩日前發出的聲明強調，自己不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法逕行提告，並將附帶求償一千萬元，將全數捐給公益團體。