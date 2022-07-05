湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）4日忽然在推特發出感慨，表示她很想念布萊恩（Kobe Bryant），稱讚布萊恩是史上最偉大的湖人，換成他就可以幫球隊分憂。雖然巴斯沒有點名其他人，但外界懷疑她是向現在的湖人主將詹姆斯（LeBron James）開砲。

I miss KB. He would understand and explain everything that I’m not allowed to. Honestly he was the greatest Laker ever. He understood team over self. Meaning your rewards would come if you valued team goals over your own then everything would fall into place. All can reply. — Jeanie Buss (@JeanieBuss) July 4, 2022

巴斯寫道；「我想念KB。他能夠理解和說明那些我不被允許說的。他是湖人隊史最偉大的球員，他明白球隊大於自己，意思是說如果你重視球隊目標高於自己的目標，你的獎賞也會隨之而來，然後獲得最好的結果。」

FOX體育節目主持人貝勒斯（Skip Bayless）分析這背後至少有兩層意思，第一是展現自己缺乏安全感，第二是敲打詹姆斯。

去年巴斯還在播客節目稱讚詹姆斯是「湖人最佳五人」之一，連威斯特（Jerry West）、俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）都沒入選，當時巴斯認為魔術強生（Earvin Johnson）或賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）才是湖人第一球星。

巴斯的推文通常不開放網友留言，這次她特別在文末標註「所有人都可回應」，1日內就獲得4500篇回覆。貝勒斯批評巴斯不該公然表現自己的軟弱和缺乏安全感：「你所謂你不被允許說明的是什麼？你是老闆，這是你的球隊，你老爸相信你才把球隊交給你。」貝勒斯質疑「現在詹姆斯就是你球隊裡的Kobe」，巴斯這種說法肯定讓詹姆斯有些難堪。