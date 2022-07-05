湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）4日忽然在推特發出感慨，表示她很想念布萊恩（Kobe Bryant），稱讚布萊恩是史上最偉大的湖人，換成他就可以幫球隊分憂。雖然巴斯沒有點名其他人，但外界懷疑她是向現在的湖人主將詹姆斯（LeBron James）開砲。
巴斯寫道；「我想念KB。他能夠理解和說明那些我不被允許說的。他是湖人隊史最偉大的球員，他明白球隊大於自己，意思是說如果你重視球隊目標高於自己的目標，你的獎賞也會隨之而來，然後獲得最好的結果。」
FOX體育節目主持人貝勒斯（Skip Bayless）分析這背後至少有兩層意思，第一是展現自己缺乏安全感，第二是敲打詹姆斯。
去年巴斯還在播客節目稱讚詹姆斯是「湖人最佳五人」之一，連威斯特（Jerry West）、俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）都沒入選，當時巴斯認為魔術強生（Earvin Johnson）或賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）才是湖人第一球星。
巴斯的推文通常不開放網友留言，這次她特別在文末標註「所有人都可回應」，1日內就獲得4500篇回覆。貝勒斯批評巴斯不該公然表現自己的軟弱和缺乏安全感：「你所謂你不被允許說明的是什麼？你是老闆，這是你的球隊，你老爸相信你才把球隊交給你。」貝勒斯質疑「現在詹姆斯就是你球隊裡的Kobe」，巴斯這種說法肯定讓詹姆斯有些難堪。
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