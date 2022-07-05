《美股》獨立紀念日 美股7月4日休市 07:372022/07/05 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一（7月4日）為美國獨立紀念日，美股休市。 《日股》日股反彈 熱浪推升公用事業股 《港股》香港股市1日休市1天 阿里大戶 大搬美股赴港 #美股 #7月4 #獨立紀念日 #日休市 #美國獨立紀念日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》鴻海等26檔股票7月4日除息 影響指數49.46點 09:372022/07/02 財經 台股摜破萬五 台積電收476元 04:102022/07/01 財經焦點 《美股掃瞄》美股鼻青臉腫 美指期跌幅縮小 09:082022/07/01 財經 《日股》公用事業推高日經 百貨公司普遍下跌 15:392022/07/04 財經 《日股》美股疲弱 日股走跌 12:382022/07/01 財經 熊市選股 短避通膨長找龍頭 04:102022/07/03 財經要聞 費半收黑逾3.8％ 台積電ADR跌近6％ 09:232022/07/03 財經 油企嘲諷白宮：去修經濟學入門課 04:102022/07/05 全球財經 費半收黑 拖累台積ADR跌近6％ 04:102022/07/03 財經要聞 道瓊急殺逾200點 費半淪血海 台積電ADR暴跌6％ 21:452022/07/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。