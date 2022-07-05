友達(2409)1元現金股息昨天除息，在台股風雨飄搖中，今天完成填息。群創(3481)現金股息1.05元，則預計在7月11日除息。

友達採取盈餘分3年發放報酬計畫，並且進行瘦身，接下來將現金減資2元，今年股東可拿回3元現金。而現金減資後，今年底前資本額將降為770億元。

面板景氣去年第四季開始反轉，友達也早早預告，景氣最好時候已過，今年將回到季節性需求，不過，第二季品牌廠庫存仍高，面板價格直落，第一季跌幅收斂至10％以內，TV面板第二季跌幅由收斂轉為擴大至10~20％，恐怕不是先前預估的淡旺季需求，而是旺季不旺情況。

品牌商開始積極降低庫存，例如三星電視宣布暫停面板採購一個月的決策，且對下半年終端消費市場看法保守。另外，由於歐洲及北美市場受到戰爭及通膨影響而消費疲弱，大陸面板廠也開始減產因應，元大投顧估計第三季整體面板減產幅度約20％，惟終端需求將呈現旺季不旺，第四季繼續減產10％，以過去經驗來看，必須經過一到兩季反映，價格反轉點預期落在明年第二季。