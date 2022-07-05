基隆市一名呂姓女子在社群網站instagram遇到詐騙集團主動搭訕，自稱是美軍，並透過instagram等通訊軟體溝通，讓呂女以為遇到真愛。詐騙集團原想用協助移防需要付錢的方式詐騙呂女，但呂女經濟條件確實不佳，沒想到詐團轉要求呂女提供帳戶協助轉帳，成為詐團的人頭帳戶，去年遭基隆地檢署提起公訴，經基隆地院審理，日前呂女獲判無罪。

呂女109年10月在社群網站instagram遇到自稱是美國軍人的男子主動搭訕，持續向呂女表達好感，也讓呂女逐漸陷入愛情漩渦。詐團依照劇本，「美男」向呂女表示將被派至敘利亞出致命任務，若要換人，需支付數千美元。但呂女表示自己經濟狀況不佳，且還有銀行欠款，所以無法支付。

一般來說，詐團到此為止就會停手，但該詐團一計不成，再生一計。「美男」向呂女表示，已向2年前在阿富汗認識的銀行經理調到錢，要匯至呂女的銀行帳號。呂女就依詐團的指示，由自己的帳戶提領現金、並向特定人士購買比特幣，轉至特定比特幣錢包。

但呂女不知道，她所提領的錢，並不是「銀行經理」所匯，而是住在新北市金山區的另一位詐團受害者所匯。在受害者報警後，呂女的銀行帳戶便遭列為警示帳戶，並交由基隆地檢署進行調查。

基隆地檢署去年8月偵查終結，認為呂女不僅提供帳戶給詐團做為詐欺受款帳戶，同時還親自提領款項，很明顯已經溝成詐欺取財犯罪事實的一部分，將呂女以刑法詐欺取財罪提起公訴。

基隆地方法院在經過審理後，認為詐騙集團先想詐騙呂女金錢，因為未得手，才轉而讓呂女在不知情的狀況下，當起詐騙集團車手。基隆地院法官認為，呂女在主觀上有詐欺取財的故意，才宣判呂女無罪。