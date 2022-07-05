全聯超市結帳方式多元，除了現金，還可使用信用卡或禮券等。一名男網友指出，有次結帳時看到前方客人用5張禮券買5件商品，還刻意每樣都分開結帳，讓他相當不解，事後才知道，因為全聯禮券可以找零，所以對方想藉由分開結帳的方式來獲取最多零錢，掀起網友熱議。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見前方的客人在收銀檯上分別擺放4罐鋁罐裝飲料及1瓶礦泉水，且每一件商品底下都壓著一張百元全聯禮券，事後他才知道，因為全聯禮券可以找零，所以分開結帳就能賺到一堆現金，讓他驚訝直呼，「原來100元禮券要這樣用！長知識了」。

貼文一出，不少網友表示，「就是禮券換現金的概念」、「就換零錢啊，臉皮厚的就直接買塑膠袋」、「合法洗錢」，也有人認為此舉並無不妥，「規則就是等同現金，用現金的眼光看，完全沒毛病」、「符合規定可找零，現金比較香」。

另有網友直言，「真的很討厭這種客人」、「我如果排在後面，一定會要他重排」、「結帳就在慢了，還有人在禮券換現金，真的是不要太鬧」、「才100元是要搞多複雜，全聯很好買啊」、「換了現金之後你以後不會去全聯了嗎？如果不會我覺得換才有意義吧」。