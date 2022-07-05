90年代性感女神李麗珍，56歲仍保養得宜，常透過社群分享生活日常的她，也樂於曬出工作或到處遊玩吃美食的照片，近日她到豬排店巧遇有「威龍潘金蓮」稱號的28歲女星梁茵，兩代女神同框，引起網友熱議。

李麗珍近日到一家豬排店用餐，並力挺表示「支持90後，三位一體年青人創業」，而她也剛好巧遇前無線台小花梁茵，兩人也留下合影，梁茵更興奮表示「竟然遇到我女神，真是好親民，今次真是開心死我」。

只見兩人年紀雖然差了2輪以上，但李麗珍好狀態一點也不輸年輕嫩妹，皮膚緊緻無瑕疵，令人稱羨不已，「一直都靚女，完全沒變過」、「女神的女神」、「兩位都好漂亮」。

李麗珍昔因拍攝三級片《蜜桃成熟時》爆紅，奠定性感女神、三級片女神地位，之後她成功穿回衣服，以電影《千言萬語》奪下金馬獎和金紫荊獎影后，演藝事業創巔峰，雖然近年來鮮少幕前作品，但時常透過社群分享近況，日前她曬出近照，感嘆自己「肥又老」，不過網友卻不認同，認為她還是依舊美麗動人。