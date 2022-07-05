男星阿翔（陳秉立）和老婆Grace結婚11年，育有2女1子，幸福組成一家五口，Grace常在網上分享育兒日常，而她今（5日）則發文透露，9年前懷孕時，曾倒車壓在「死亡邊緣」，所幸一位男子激動大喊：「小姐！妳！千萬！不要動」，才救了母女一命，對方自稱是鄰居，但留的電話是空號，且Grace再也沒看過這個人，女兒聽完則笑虧：「有可能是鬼呀」。

Grace在臉書提到，她當時懷小泡芙8個多月，有次要開車回住家的機械車位，「每次要遙控，要輪動空位，很像魔術方塊！要把位置從B1升上來，再前後挪動把需要的空位騰出，車子再倒車入庫」，正當Grace倒車到一半時，車外有位男士卻超激動大喊：「小姐！！！妳！千萬！不要動」。

Grace才發現：「我的車輪正壓在『死亡邊線』，後方的位置並沒有升上來！是一整個黑洞，差5公分，我和女兒就變廢鐵了...」，Grace很感謝救命恩人，對方則表示自己就住樓下，還說是阿翔的粉絲，希望有機會能和阿翔合照，她因此要了救命恩人的電話。

沒想到，救命恩人的電話竟是空號，且Grace在社區從沒見過對方，甚至再也沒看過這個人，事件至今依舊是個謎，讓Grace直呼：「這就是天使吧！」不過女兒卻說：「有可能是鬼呀！」但Grace仍真心向對方道謝，她也心有餘悸地直呼是「離天堂最近的5cm」。