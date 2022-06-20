沈建宏（前）與師弟林煒傑（左）、簡楨庭（右）與郝心翔導演合作。（達騰娛樂提供）

童星出道的沈建宏，自從2018年《阿青，回家了》後，已有4年沒有在台灣拍戲，最近接拍民視與馬來西亞Astro歡喜台合作的台慶大戲《決勝的揮拍》，這是他今年3月退伍後接拍的第一部戲。他當兵期間因作息、飲食正常身材略為走樣，體重達到人生巔峰77公斤，退伍後稍微瘦到72公斤，不料新戲導演郝心翔卻說這次想大改造沈建宏，他不但不用瘦身，還希望胖一點增加喜感！

沈建宏說，他退伍後開始健身，前陣子因確診在家隔離，加上跟朋友合夥創業在中和開了「屋虎」炒飯專賣店，體重降到72公斤。聽到導演郝心翔說他不用瘦身，這讓他喜憂參半，喜的是現在為了炒飯專賣店需要試吃很多炒飯不用顧慮身材，憂的是擔心從此被定型成棉花糖型演員。不過飾演羽球選手的他過去兩周仍瘋狂特訓，為控制體態，一天只吃一餐，坦言運動後的頭暈比先前還嚴重，但分不清楚是確診後遺症還是血糖太低，讓他在IG限動感嘆說「老了老了」。

沈建宏11歲出道拍攝第一部戲《原味的夏天》，當時帶他的宣傳人員是郝心翔，事隔19年再度合作，郝心翔已成為新戲《決勝的揮拍》導演。沈建宏表示，以前是以「經紀人」與「藝人」的同事身分相處，現在是以「導演」與「演員」身分合作，覺得很奇妙，也忍不住感嘆時間過得好快，但也可以跳過與導演熟悉磨合的過程，合作起來更有默契，少了客套環節，溝通更直接，反而對整部戲的拍攝更有幫助。

這次在劇中除了角色人設大改造，「蘑菇頭」造型也讓很多人一時認不出來沈建宏。沈建宏表示非常不習慣，卻得到許多人的讚賞，也不知道是真心的，還是語帶調侃，但想想大前輩豬哥亮、洪金寶、還有羅志祥曾在《海派甜心》中都因為這樣的髮型大受歡迎，希望這個角色會受到大家喜愛。

沈建宏也帶領達騰娛樂兩位師弟林煒傑、簡楨庭一起演出。因出道第一部作品《基因決定我愛你》的合作，林煒傑被郝心翔欽點加入《決勝的揮拍》，他謝謝郝心翔導演的教導，可以被欽點再度合作實在太驚喜，這次大部分都是打羽毛球的戲，羽球訓練流了好多汗，把疫情期間荒廢的運動量都補回來了，真的會有種回到校園，那種社團一群人聚在一起運動的青春熱血的感覺。

身材精壯高挑滿滿運動細胞的新人簡楨庭在2021年加入達騰娛樂，《決勝的揮拍》是他的第一部正式參與的戲劇，因平常就愛運動，開拍前的羽球特訓難不倒他，最擔心的只怕沒演出經驗的自己表現不好，影響整個拍攝進度，所以開拍前花了很多時間讀劇本，就算沒有自己戲份的部分也反覆讀了幾次，開拍以來目前還沒有被導演罵過，他也很期待導演的指導。