飛機、搭船歷經人類歷史長久檢驗，是許多人出國的兩種主要交通工具。不過有網友表示，自己實際體驗過後，仍認為這些方式在空中、水中無法掌握自己生命，不穩定與不安全感很強烈，好奇是否有其他方式可以出國，引發熱議。

原PO在PTT以「不敢搭飛機和船要怎出國？」發文指出，自己對於在水上或空中的飛機、船有強烈的不穩定與不確定感很強烈，認為這些方法無法掌握自己的生命，也很害怕頭暈、搖晃的感覺，而飛碟、任意門等科幻、動漫作品中出現的特殊科技都沒有這種困擾，不知何時人類科技才能發展出第3種能出國的交通工具，「我看只有哆啦A夢或外星人來拯救我的出國夢了」。

對此，許多網友紛紛大開玩笑，「進出天龍國，可以搭捷運、公車、騎車」、「有陸地相連的不同國家啊，投胎到那塊大陸然後陸地方式出國，或是走出天龍國」、「看別人旅遊影片當作出國」、「你可以去東南亞租界地中壢啊」。

不過也有人認真建議「游泳」、「游泳到中國，還可以步行環遊歐陸」、「游泳去中國，再走去歐洲啊，沒學過地理？」；另外也有人認為原PO若陷入昏迷狀態就不用太過擔心，「上飛機叫一堆酒把自己灌醉，醒來就到了」、「我以前也很怕，後來一上去先睡就不怕了」、「吃個安眠藥再上不行嗎？」、「安眠藥、暈船藥一起吃還要鄉民教？」