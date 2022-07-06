國1紫爆！新竹湖口2小自與大貨車追撞 車流回堵5公里 08:012022/07/06 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1紫爆！新竹湖口2小自與大貨車追撞，車流回堵5公里。（圖／高公局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上88公里新竹湖口服務區路段，今（6日）上午7時許發生2小客車與大貨車的追撞事故，拖吊車業者與警方已到場處理，目前僅剩外線車道可通行，竹北到湖口路段紫爆車速20以下，請用路人提早改道小心駕駛。 女詭異姿勢「假車禍」真碰瓷 網笑翻：連玻璃都嚇出冷汗 開特斯拉睡整路！國道飆速246公里 男炫耀「台北台中46分鐘」 她租屋8度被打槍！房東冷回7字 網揭「竹科殘酷潛規則」 #紫爆 #國1 #新竹 #湖口 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開告了！羅智強愛徒明告發林智堅 怒轟「把人民騙了個遍」 16:242022/07/05 政治 論文涉嫌抄襲風波再起！林智堅冷回2字 09:182022/07/05 政治 國1南下后里段5車連環撞 一度全線封閉 車陣回堵5公里 18:412022/07/05 社會 竹縣＋859 成人Novavax和嬰幼兒莫德納 到貨就開打 16:482022/07/05 生活 國1南下新竹段1大1小車追撞 湖口到竹北塞爆 08:542022/07/05 社會 訪鴻安堂 她預告「慧虹開講」明登場 15:452022/07/05 政治 縣政新幹線到峨眉 聚焦偏鄉交通 04:102022/07/06 地方新聞 新竹棒球場22日開打 林琨瀚：休息室前水溝、記分板待改善 11:522022/07/05 政治 新竹市＋636 今年累計7萬1283例 15:242022/07/05 生活 她臉書貼王明郎教授聲明：林智堅研究合理 12:422022/07/05 政治 余正煌在這？傳任職新竹市調查站 17:162022/07/05 政治 林智堅論文涉抄襲 何志勇：中華大學應公布研究案合約釐清 10:542022/07/05 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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