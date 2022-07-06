國道1號北上88公里新竹湖口服務區路段，今（6日）上午7時許發生2小客車與大貨車的追撞事故，拖吊車業者與警方已到場處理，目前僅剩外線車道可通行，竹北到湖口路段紫爆車速20以下，請用路人提早改道小心駕駛。