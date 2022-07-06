華碩的電競手機ROG Phone 6終於正式登場，主打「地表最強電競娛樂手機」，一口氣帶來ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro兩款新機，不僅搭載最新高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，帶來終極遊戲運算力，更採用全新「GameCool 6散熱系統」、搭配六層散熱設計為亮點，能因應不同遊戲時長，360°全方位為處理器降溫，加上空氣動力風扇6的致冷晶片及馭熱速冷智慧系統，讓高強度遊戲穩定不掉幀。

而在娛樂中必不可少的，還有殿堂級6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，720 Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間，讓遊戲時更能快速精準下達指令，加上對稱式雙正面立體揚聲器，音效經音響專家Dirac調校，清澈震撼，並保留3.5mm耳機孔，帶來更佳的影音體驗以外，還有ROG Phone獨家的AirTrigger 6，擁有「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」三種感應模式，支援超過20種遊戲手勢，讓玩家打起比賽也更順手。

ROG Phone 6 Pro 極光白，推出18GB＋512GB版本，定價3萬7990元；ROG Phone 6 幻影黑、極光白，推出16GB＋512GB版本，定價3萬3990元；ROG Phone 6 幻影黑推出12GB＋256GB版本，定價2萬9990元。（華碩提供）

ROG Phone 6 Pro 極光白，推出18GB＋512GB版本，定價3萬7990元；ROG Phone 6 幻影黑、極光白，推出16GB＋512GB版本，定價3萬3990元；ROG Phone 6 幻影黑推出12GB＋256GB版本，定價2萬9990元；全新ROG Phone 6系列將於明日（7日）晚上6點起開放官網與各大通路網站預購，限時贈送全新空氣動力風扇6，更推出「鐵粉限定」優惠，曾購買ROG Phone者，預購ROG Phone 6 Pro加碼送限量「後置幻視螢幕NFT」，再抽2023 ROG Phone新機，另有校園專案，學生與教職員於年底前購買ROG Phone 6享95折優惠。