元宇宙題材上演絕地大反攻，宏達電(2498)日前甫受外資肯定，首評給予「中立」評等，目標價上看76元。宏達電稍早展現抗跌力道，惟不敵大盤重挫，午盤過後跌逾5%。

宏達電搶啖元宇宙商機備受肯定，日前美系外資看好元宇宙未來前景發展，看好虛擬實境(VR)頭戴裝置2022-2025年的年複合成長率達73%，宏達電受惠元宇宙布局，首次將宏達電納入追蹤個股，給予「中立」評等，目標價上看76元；而美系外資強調，由於宏達電擅長B2B高階市場，預估在產業最好情況下，宏達電股價甚至有望上看181元。

宏達電在新品布局上也持續有進展，首款元宇宙手機從7月1日開始上市開賣，主打中階手機，預計將有利於挹注7月營收。除在硬體上布局有進展外，宏達電將在今日下午祭出新合作，宏達電搭上去年華語夯劇《華燈初上》，將推出未來版打造全球首創「多重場域沉浸式」元宇宙戲劇，話題性十足。