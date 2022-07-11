陳亞蘭自臺師大GF-EMBA畢業。（陳亞蘭歌仔戲提供）

歌仔戲天王小生陳亞蘭製作與主演的電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》自今年二月播出，她把在臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班(GF-EMBA)習得的時尚美學發揮得淋漓盡致，11日宣布正式自GF-EMBA畢業，完成論文順利拿到畢業證書，她的恩師楊麗花直喊：「好不容易！」，並給愛徒一個大拇指比讚！

陳亞蘭在校表現優異，求學期間，曾獲得傑出學生的肯定。她自曝光就讀GF-EMBA後，眾人關心忙碌製作電視歌仔戲的她能否順利畢業，尤其就讀期間她一口氣參與製作與主演《忠孝節義》、《嘉慶君遊臺灣》兩部電視歌仔戲，與全台走透透的行腳宣傳，但她仍妥善運用時間，不因演藝事業繁忙而忽略課業。

陳亞蘭致力於將傳統戲曲與時尚接軌，她指出：「觀眾認為歌仔戲就是傳統戲曲離不開傳統的宣傳範疇，將歌仔戲跨領域合作，更貼近與符合時下年輕人的思維。」她也分享：「能到GF-EMBA 就學是正確的選擇，學校裡有非常好的老師以及學長姐們（GF-EMBA稱同學與上下屆學生為學長姐）大家為了功課都不分彼此互相幫忙，在事業上也是，互相相挺、協助。」她指出：「就像《忠孝節義》與《嘉慶君遊臺灣》就是和學校的學長姐們合作非常的愉快，把歌仔戲帶到不同的視野，如果說這兩齣戲收視率很好的話他們也有很大的功勞！」

她也串連在GF-EMBA豐厚資源，除與學長打造虛擬角色「德錄虎」進軍元宇宙外，系上老師、前故宮馮明珠院長更是給予她在《嘉慶君》文史藝術的指導，讓視覺的運用更貼切於時代背景。陳亞蘭說：「系上學長，也是《嘉慶君》主視覺海報設計師Timmy透過不斷地翻閱書籍典故、遊歷故宮自行拍攝書畫尋找素材與繪製璽印、色彩的分析，創新表現出東方美學書畫的境界。」

陳亞蘭的求學精神感動身旁的工作團隊，報考GF-EMBA順利成為她的「學長姐」，她說：「活到老學到老我希望大家跟我一樣一起來臺師大GF-EMBA學習，你一定會有不一樣的收穫！」