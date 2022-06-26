唐美雲遠赴三義茶園拍攝。（大愛電視台提供）

唐美雲遠赴三義茶園拍攝。（大愛電視台提供）

唐美雲遠赴三義茶園拍攝。（大愛電視台提供）

大愛電視廣受歡迎的傳統戲曲歌仔戲「高僧傳」27日推出新檔好戲《趙州從諗禪師》，由唐美雲歌仔戲團擔綱演出，唐美雲特別邀請8點檔當家女主角方馨在「高僧傳」首次亮相軋一角，這也是唐美雲與方馨繼《孟婆客棧》後第二度合作歌仔戲。

雖然方馨已經是第二次演出歌仔戲，不過在《趙州從諗禪師》卻是第一次參與現場直接唱，而且是「高僧傳」裡不曾有過的橋段，方馨不諱言真的有點小緊張，還好唐美雲不斷鼓勵她，給的調子也是帶流行歌曲的調子，有歌唱底子的方馨唱起來自然就能掌握。

《趙州從諗禪師》是晚唐時期從諗禪師的故事，年幼就出家，擅長隨機施教，高齡80還在行腳，120歲圓寂。一生抱持「平常心是道」修行，最著名的是以生活中再平凡不過的「喝茶」接引大眾，最常掛在嘴上的3個字就是「喫茶去」，也就是修禪在日常的喝茶吃飯，不必遠求。由此可知，喝茶是這齣歌仔戲的靈魂之一，於是特別請方馨扮演客棧茶娘的角色。

《趙州從諗禪師》的拍攝分棚景及外景，棚內在2020年7、8月拍完，外景場地劇組拉到苗栗三義茶園，也是靜思人文小葉紅茶的產地，2021年4月初及時等到茶樹生長，還好在去年5月疫情爆發三級警戒前就拍攝完畢，唐美雲回憶當時為了捕捉最純淨美麗的晨曦，劇組摸黑起床梳妝並趕往現場，當人員與機器就定位後，果然一切都是值得的，因為那清新的空氣、碧綠的景致與和煦的初陽，單單置身在那樣的情境之中，不費任何言語就能讓人感到身心舒暢、提神開懷；親自來到茶園走一回，更能明白為何從諗禪師會以「茶」做為提點後進的楔子，因為從茶的培育、種植、養護、收成、精製到品茗，無一不是禪，無一不是境。

拍攝《趙州從諗禪師》，唐美雲也想起自己的師徒對話亦是禪味十足。早期參與賑災公益晚會，證嚴法師問「你現在走到哪裡呢？」唐美雲說「我走到門口了。」上人又說「你要走進來啊 ！」唐美雲回答「有啊！我有在走。」上人繼續說「你要走快一點。」如今唐美雲也是歌仔戲曲界翹楚，為人典範，唐美雲說最常用「推廣茹素」的方式分享人生經驗，秉持世界觀裡的永續發展與環保生態，以及健康觀的營養免疫與心靈善念觀念，唐美雲收獲滿滿，特別想分享給有緣的好朋友們。