唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員及團隊來賓大合照。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員許秀年（飾演長孫皇后）（左起）、唐文華（飾演唐太宗）、小咪（飾演李治）、唐美雲（飾演武則天）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員唐美雲（飾演武則天）（左起）、許秀年（飾演長孫皇后）、唐文華（飾演唐太宗）、小咪（飾演李治）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員林芳儀（飾演李弘）（左前起）、許秀年（飾演長孫皇后）、唐文華（飾演唐太宗）、小咪（飾演李治）、唐美雲（飾演武則天）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員林芳儀（飾演李弘）（左前起）、唐文華（飾演唐太宗）、小咪（飾演李治）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員唐美雲（飾演武則天）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員許秀年（飾演長孫皇后）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員唐文華（飾演唐太宗）（左起）、許秀年（飾演長孫皇后）、小咪（飾演李治）、唐美雲（飾演武則天）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，20日舉行彩排記者會主要演員小咪（飾演李治）（左）、唐美雲（飾演武則天）（右）演出。（陳俊吉攝）

唐美雲歌仔戲團繼2021 年《光華之君》榮獲傳藝金曲獎最佳編劇獎、最佳導演獎與最佳團體演出獎等多項大獎，國家兩廳院再度主辦邀請唐美雲歌仔戲團製作創團25周年全新大戲《冥遊記-帝王之宴》，名角齊聚一堂，由國家文藝獎得主唐美雲，特邀國光劇團當家老生唐文華跨界挑戰演出歌仔戲，更有「永遠的娘子」許秀年、「人間國寶」小咪華麗現身，黃金陣容強強聯手，率領中生代優秀演員李文勳、林芳儀、曾玫萍、杜健瑋等演出，共同打造創團25周年精彩獻禮。

這齣戲裡會看到一場非常盛大的李氏皇族的家宴，大家會看到在這場家宴當中，身為李家媳婦的武則天，她是什麼樣的一個位置，她怎麼樣去面對她的公公、婆婆、她的丈夫還有她的兒子。本劇將於4月21日至4月24日於國家劇院隆重登場。20日在國家戲劇院舉行彩排記者會，演員穿著華麗服裝，搭配灣聲樂團量身打造音樂及舞台燈光，讓觀眾大飽眼福。