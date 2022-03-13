華視新聞人文紀實節目《島嶼微光》 推出「台日共結阿婆蘭」特別報導，記錄2019年在文化部的催生下啟動了跨國的藝術合作交流「Taiwan NOW」計畫，其中高雄衛武營戶外劇場世界首演的新創歌仔戲《阿婆蘭》，找來日本當代藝術家柳美和，並由發揚歌仔戲超過40年的南台灣三大天團明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、春美歌劇團破天荒合作，結合歌仔戲與藝術展演交織出一場文化盛宴。

《阿婆蘭》故事發想於台灣蘭嶼特有種的蘭花阿婆蘭(Phalaenopsis Aphrodite)，它被商人大量複製生產到全世界，承受著人們慾望的摧殘，原始棲地的阿婆蘭已不復存在，藉由這樣的故事帶領觀眾重新審思對環境與傳統文化的保存。因為Covid-19疫情關係從原本應該是東京的演出，輾轉來到高雄首演，過程耗時三年的籌備，動員兩百多位藝術家和五百位工作人員，更匯集了明華園天字戲劇團「陳昭香」、秀琴歌劇團「張秀琴」、春美歌劇團「郭春美」三大天王同台演出，以及三團被視為三小天王新生代演員的「吳奕萱」、「張心怡」、「孫凱琳」一同加盟演出，堪稱是藝文界一大創舉，更是具有傳承的意味。

在《阿婆蘭》正式公演倒數9天前夕，導演柳美和緊急召集了所有演員，宣布因為收到醫院通知罹癌母親的病危的消息，不得不趕回日本，當場讓許多歌仔戲團員們哭成一團，同樣身為人母的三個劇團團長更是感同身受，郭春美感性地表示，「聽到心裡很難過，要趕回去見母親最後一面這種心情，我們都能明白，導演辛苦了」，和張秀琴和陳昭香一同向導演與導演母親喊話鼓勵，從紀錄節目中看得出台日團隊們為了這部戲所建立的深厚情誼。

節目主月持人陳雅琳表示這次台日的結緣，是一場熱愛台灣本土的大集合。首先，柳美和導演對台灣文化很著迷，曾經把台灣民間特有的電子花車推上國際大展，讓全球看見卡車成了會伸展的舞台，再幻化成五光十色擁有生猛力道的表演場域。而柳美和也鍾情於研究台灣原生蘭，曾經多次到蘭嶼探尋原生蘭，而當Taiwan Now計畫林曼麗老師要找尋一位對原生蘭有情感的影片製作人，多方搜尋後也找到陳雅琳，因為發現陳雅琳也曾經深入蘭嶼及台灣叢山峻嶺拍攝原生蘭的蹤跡，並深度探討人為採摘與棲地破壞對蘭花生態的破壞，還因此入圍金鐘獎，大家像是找到寶的，三方一拍即合，促成了這次《阿婆蘭》演出與紀錄的鐵三角。