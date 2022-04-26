明華園天字戲劇團與莎士比亞的妹妹們的劇團再度攜手合作，5月將推出作品《無題島：孽種與魔法師》，導演之一王嘉明表示，這部作品不是嚴肅的莎劇，團隊試圖找到歌仔戲生猛的魅力和新美學，「在視覺上就很生猛，元素很當代、繽紛華麗。」

王嘉明表示，去年和明華園天字團合作就很愉快，這次又一起發想創意，「歌仔戲有外台戲和進到場館的演出，在場館裡的歌仔戲有一種嚴肅性和高雅感，但也因此有些歌仔戲的能量會被壓掉，這次我們想要找到狂野的切入點，讓表演能量爆發出來，帶觀眾感受到歌仔戲的生猛。」

全劇由王嘉明、Baboo二位導演共同執導，故事以莎士比亞《暴風雨》故事為本，描述流放到荒島的魔法師東方應寒，建立了一個人、妖怪、精靈和平共存的王國。然而，魔法師心心念念復仇計畫，在精靈藍南與官若音的法力協助下，掀起了一場暴風雨，將當年背叛他的仇敵東方朝陽引來島上。荒島的經濟價值，讓仇敵決定奪取這個島，破壞了島上的秩序，也間接引發一場大戰。

王嘉明表示，雖是從莎劇暴風雨改編，但有很多好笑的梗，最後又變成悲劇，「原本暴風雨談的是寬恕，這裡變成自然人種對自然物種的掠奪，和原劇差很多，不是那種文學殿堂的莎劇演出。」王嘉明表示，這樣的跨界合作，也可以帶出歌仔戲原有的色彩，和年輕觀眾有共鳴。

飾演魔法師的陳昭香表示，和現代劇團合作很新鮮，「我們一向都是演傳統歌仔戲，和莎妹劇團合作，這種共創的過程，兩邊劇團演員一起飆戲，裡面有一種專屬美學，是特別的演出。」《無題島：孽種與魔法師》將於5月6至8日在台灣戲曲中心大表演廳登場。